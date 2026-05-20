Un punto di ritrovo sicuro per i viaggiatori | a Novara riapre il bar della stazione

A Novara, il bar della stazione ferroviaria in piazza Garibaldi riapre al pubblico dopo l’inaugurazione ufficiale di questa mattina, alla presenza delle autorità locali. L’apertura al pubblico è prevista per domani, rendendo il locale un punto di riferimento per i viaggiatori che transitano nella zona. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, mentre il bar si prepara a offrire servizi e spazi di ristoro ai passeggeri in transito.

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