Un punto di ritrovo sicuro per i viaggiatori | a Novara riapre il bar della stazione
A Novara, il bar della stazione ferroviaria in piazza Garibaldi riapre al pubblico dopo l’inaugurazione ufficiale di questa mattina, alla presenza delle autorità locali. L’apertura al pubblico è prevista per domani, rendendo il locale un punto di riferimento per i viaggiatori che transitano nella zona. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, mentre il bar si prepara a offrire servizi e spazi di ristoro ai passeggeri in transito.
Dopo l'inaugurazione ufficiale di questa mattina alla presenza delle autorità, domani aprirà al pubblico il nuovo bar della stazione ferroviaria di Novara in piazza Garibaldi. L'attività, che si presenta con l'insegna “Capital Cafe Bar”, colma un vuoto durato anni e accompagna il piano di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Salve sarei interessato a prendere una jaecoo , avete qualche concessionario in zona Novara ,milano o zone limitrofe da consigliarmi sia dal punto di vista del prezzo che del servizio Grazie - Facebook facebook