Riqualificare e rendere più sicuro il parcheggio della stazione di Ponte San Giovanni

Il parcheggio multipiano della stazione di Ponte San Giovanni, uno dei principali della città, è stato al centro di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. Attualmente, la struttura presenta segnali di degrado e viene utilizzata anche per incontri clandestini, tra cui il noto fenomeno del car-sex. La manutenzione straordinaria programmata mira a migliorare le condizioni e a contrastare l’uso improprio dell’area.

È uno dei parcheggi multipiano della città, quello della Stazione di Ponte San Giovanni, che non gode di ottima fama: il degrado e l'utilizzo per incontri clandestini (il famoso car-sex, leggi qui il nostro dossier sui luoghi del sesso in città) e una manutenzione straordinaria ormai lontana nel tempo. Con il rilancio dell'ex FCU e i nuovi treni veloci regionali sulla linea FS, la stazione ponteggiana è destinata a crescere come volume di utenza, e il parcheggio sarà cruciale rispetto al passato.

