Un uomo di 75 anni è stato colpito da un provvedimento di daspo urbano e non potrà entrare nella stazione di Ancona per un anno. La decisione è stata presa dopo ripetute richieste insistenti rivolte ai viaggiatori, che hanno creato disagio tra i passeggeri. La misura mira a garantire la sicurezza e il decoro dell’area, evitando ulteriori comportamenti molesti.

Un 75enne ha ricevuto un daspo urbano per comportamenti molesti e ripetute violazioni delle regole nella stazione ferroviaria di Ancona. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza e il decoro urbano, dopo che l’uomo aveva più volte disturbato i viaggiatori per ottenere denaro, costringendoli ad abbandonare la sala d’attesa. L'intervento ad Ancona Comportamenti molesti e ordine di allontanamento Disturbo ai viaggiatori e conseguenze Motivazioni e durata del daspo L’intervento ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso un daspo urbano che vieta all’uomo di accedere per un anno all’interno della stazione ferroviaria centrale e delle sue pertinenze.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Disturba i viaggiatori della stazione di Ancona con richieste insistenti, il provvedimento contro un 75enne

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