Un posto al sole le anticipazioni del 5 maggio 2026 | cresce la passione tra Alberto e Anna

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026. Nella puntata precedente del 4 maggio 2026. Grillo, con l’aiuto del suo gancio nella banda, elabora un nuovo piano per incastrare Eduardo. Nel frattempo una ragazzata di Manuel mette in allarme Rosa e offre all’ispettore un’ulteriore occasione per provocare Damiano, ponendolo in seria difficoltà.🔗 Leggi su Dilei.it

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