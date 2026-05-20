Un pilota di un canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme. L'aggressione è avvenuta in un'area esterna alla struttura, provocando ferite che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Attualmente, il pilota si trova in codice rosso, mentre le forze dell'ordine stanno cercando l'autore dell'attacco. La dinamica dell'episodio è ancora in fase di ricostruzione, e le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Un pilota di canadair, originario di Bari, sarebbe stato accoltellato a Lamezia Terme nel parcheggio dell’aeroporto. L’aggressore sarebbe arrivato allo scalo a bordo di un’auto e lo avrebbe colpito al collo con un coltello. Il Lametino riporta che l’uomo che avrebbe inferto il fendente sia un cittadino straniero e che la vettura su cui è fuggito sarebbe di un residente di un centro della costa ionica catanzarese. Il pilota sarebbe ricoverato presso l’ospedale cittadino di Lamezia in codice rosso. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso per giungere ad una identificazione certa dell’aggressore. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pilota di un canadair accoltellato all'aeroporto di Lamezia Terme, è in codice rosso: caccia all'aggressore

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