Venerdì 29 maggio alle 18:30, la Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena ospiterà una conferenza dedicata alla Maserati Tipo 26, la prima vettura da corsa realizzata dalla Casa del Tridente. L'evento celebra il centenario del debutto agonistico di questo modello, considerato uno dei pilastri della storia del marchio. La serata si concentrerà sulla storia e sulle caratteristiche di questa vettura, evidenziando il suo ruolo di partenza nel percorso sportivo dell'azienda.

La Collezione Maserati Umberto Panini APS di Modena ospiterà, venerdì 29 maggio alle ore 18,30, la conferenza " Maserati Tipo 26 – la radice del Tridente ", una serata dedicata al centenario del debutto agonistico della prima vettura da corsa costruita dalla Casa del Tridente. L’evento, a cura di Adolfo Orsi, esperto di automobilismo storico, e del Prof. Alessandro Silva, ripercorrerà in modo appassionante la nascita e il debutto della Maserati Tipo 26, l’automobile che nel 1926 sancisce la fondazione di un’eredità sportiva tuttora viva. Cento anni fa, nell’aprile del 1926, la Tipo 26 prendeva il via alla Targa Florio, la leggendaria corsa siciliana, segnando il punto zero di una storia automobilistica divenuta leggenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un incontro con il mito dei bolidi: la Maserati Tipo 26

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