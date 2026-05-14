Cento anni di audacia | Scuderia Blu Maserati celebra il mito del Tridente e di Maria Teresa De Filippis

Scuderia Blu Maserati ha festeggiato due anniversari importanti: il centenario del simbolo del Tridente, marchio storico della casa automobilistica, e i cento anni dalla nascita di Maria Teresa De Filippis, prima donna a partecipare a un Gran Premio di Formula 1. La celebrazione ha unito l’eredità del marchio alle imprese della pilota, riconosciute come parte della storia automobilistica italiana. La manifestazione ha coinvolto eventi e iniziative dedicate a questi traguardi.

Scuderia Blu Maserati ha reso omaggio a un doppio traguardo storico che unisce l’eccellenza meccanica modenese alla storia del nostro territorio: il centenario del simbolo del Tridente e i cento anni dalla nascita di Maria Teresa De Filippis. Presso lo spazio Daste, il racconto della prima donna capace di conquistare la Formula 1 si è intrecciato con l’evoluzione tecnologica della Casa di Modena, valorizzando una storia fatta di coraggio, indipendenza e determinazione. Un legame indissolubile che unisce la pilota alla Casa del Tridente e alla comunità di Scanzorosciate, dove Maria Teresa ha scelto di risiedere per oltre vent’anni, diventando parte integrante del tessuto sociale bergamasco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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