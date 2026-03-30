muore in porsche la moda dei baby noleggi dei bolidi

Un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto prima delle 6 di ieri mattina. Poco prima dell’incidente, era alla guida di una Porsche Spyder noleggiata, con l’intenzione di trascorrere la serata con amici. La vettura si è schiantata durante la guida, causando il decesso del ragazzo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il ragazzo, 21 anni, poco prima delle 6 di ieri era alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio per «fare serata» con gli amici. In una via centrale di Milano, probabilmente correndo troppo, ha però perso il controllo della supercar e si è schiantato contro la auto in sosta. È morto così Lorenzo Mattia Persiani, milanese, soccorso in codice rosso ma deceduto poco dopo in ospedale. Le due amiche che arano in auto con lui, di 19 e 20 anni, sono rimaste ferite ma non in modo grave. Saranno gli agenti della polizia locale, intervenuti sul luogo dell'incidente, a chiarire a che velocità andasse il 21enne. Tuttavia l'ipotesi è che fosse elevata e per questo il guidatore ha sbandato in curva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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