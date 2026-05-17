Asino una storia testarda! I 100 anni dell’asinello vietrese | l' appuntamento per celebrare uno dei simboli dell’arte ceramica del territorio

Si avvicina un evento speciale dedicato a un simbolo dell’arte ceramica locale, che quest’anno compie cent’anni. L’iniziativa è stata organizzata per festeggiare un asino in ceramica, riconosciuto come rappresentativo della tradizione artigianale della zona. La celebrazione si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà mostre, esposizioni e momenti di approfondimento sulla storia di questa figura, entrata a far parte dell’identità culturale del territorio.

“Asino, una storia testarda! I 100 anni dell’asinello vietrese”: tutto pronto per celebrare uno dei simboli dell’arte ceramica del territorio. A Palazzo Punzi, il 23 maggio alle ore 11, in occasione del centenario del “ciucciariello”, l’asinello simbolo dell’arte ceramica di Vietri su Mare in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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