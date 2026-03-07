Un salto nella storia dell’Arte dei Beccai E uno in macelleria per Ant

Oggi, in alcune macellerie di Firenze e provincia, è possibile contribuire alla lotta contro i tumori acquistando prodotti specifici. La vendita di questi articoli è stata avviata da un'associazione dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi. L'iniziativa coinvolge negozi di carne e mira a sostenere progetti di prevenzione e ricerca. La campagna si svolge in collaborazione con enti sanitari e associazioni di volontariato.

Firenze, 7 marzo 2026 – Oggi facendo un salto in macelleria a Firenze e provincia si può sostenere la lotta contro i tumori. Torna infatti la giornata dei macellai per l'Ant. Un'occasione anche per richiamare alla memoria la storia dell'antica Arte dei Beccai. Oggi è la giornata dei macellai per l'Ant Oggi si svolgerà in 33 macellerie di Firenze e provincia una giornata di solidarietà a favore di Fondazione Ant. "Partecipa insieme al tuo macellaio e compirai un grande gesto di solidarietà, il tuo macellaio è garanzia di qualità. Ti puoi fidare", è l'invito della 19esima edizione della Giornata dei Macellai Ant.