Chi salva una vita salva il mondo intero | a Taurasi la lezione che fa riflettere sulle strade

A Taurasi, gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Luigi De Prisco” Polo di Taurasi hanno partecipato a una mattinata dedicata a una riflessione sulle strade e sulla vita. L’evento ha coinvolto i giovani in un momento di confronto che ha lasciato un’impronta emotiva significativa. La giornata si è conclusa con una lezione importante sulla solidarietà e il valore della vita.

Una mattinata intensa e ricca di emozioni quella vissuta oggi dagli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Luigi De Prisco" Polo di Taurasi. L'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS) Presidente Anna Nardone Diglio, insieme ai Carabinieri Mastrocinque e alla Polizia Locale, ha portato nelle aule una lezione che unisce educazione, prevenzione e profondi messaggi di vita. Il coraggio di una mamma che parla di lutto e speranza La responsabile dell'AIFVS Anna ha raccontato la propria tragica esperienza: la perdita del suo bambino di soli 4 anni investito sulle strade.