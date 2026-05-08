Piazzale Kennedy si riaccende | nuova illuminazione per sicurezza e bellezza sul mare

Piazzale Kennedy si illumina di nuovo, migliorando la sicurezza e l’estetica di un punto molto frequentato lungo il mare cittadino. La riaccensione dell’illuminazione riguarda l’intera area, rendendo più visibile lo spazio anche di sera e valorizzando il panorama che si affaccia sul waterfront. L’intervento si inserisce in un progetto di riqualificazione volto a rendere più vivibile e sicuro uno degli spazi pubblici più utilizzati dai cittadini.

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