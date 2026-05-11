Urge un Piano casa comunale | l' appello ai candidati a sindaco

Un appello ai candidati a sindaco invita a mettere al primo posto il problema dell’edilizia residenziale pubblica, evidenziando l'importanza di garantire un alloggio adeguato come diritto fondamentale. Si sottolinea come, finora, nessuno abbia mostrato un reale impegno nel promuovere un piano casa comunale che risponda alle esigenze dei cittadini. La questione dell’alloggio rimane quindi centrale nel dibattito elettorale.

“Il diritto fondamentale all’alloggio adeguato che può essere garantito solo attraverso la politica dell’Edilizia residenziale pubblica è una delle condizioni del benessere sociale della città, ma i quattro candidati a sindaco non sembrano essere veramente interessati a garantire questo diritto”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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