In Umbria sono stati stanziati 20 milioni di euro per il recupero di 695 alloggi popolari gestiti dall'Ater. La ripartizione dei fondi coinvolge diversi comuni della regione, alcuni dei quali riceveranno una quota maggiore di nuove abitazioni rispetto ad altri. Le norme nazionali introdotte di recente modificano le modalità di accesso alle case popolari, portando a cambiamenti nelle procedure e nei criteri di assegnazione rispetto al passato.

? Domande chiave Quali comuni riceveranno la maggior parte dei nuovi alloggi recuperati?. Come cambierà l'accesso alle case rispetto alle nuove norme nazionali?. Perché la Regione ha deciso di agire contro le direttive di Roma?. Chi beneficerà prioritariamente dei lavori di restauro nelle province umbre?.? In Breve Fondi europei Fesr finanziano 500 alloggi tra Perugia con 317 unità e Terni con 183.. Assessore Barcaioli e presidente Santi coordinano i lavori su 1.276 appartamenti da ristrutturare.. Piano regionale oppone 20 milioni di euro alle politiche nazionali di riduzione contributi affitto.. Interventi capillari coinvolgono Foligno con 69 case e Spoleto con 28 unità abitative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, 20 milioni per recuperare 695 case popolari Ater

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