Case popolari | 6,6 milioni di euro per l’Ater di Latina Ecco i progetti e dove saranno realizzati
Nella provincia di Latina sono stati assegnati oltre 6,6 milioni di euro destinati a interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. I fondi serviranno a migliorare l’efficienza energetica degli alloggi e a renderli più accessibili e moderni per le famiglie che vi abitano. I progetti prevedono lavori in diverse aree della provincia, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più funzionali le case popolari.
Sono destinati alla provincia di Latina più di 6,6 milioni di euro per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, migliorare l’efficienza energetica degli edifici e rendere più accessibili e moderni gli alloggi destinati alle famiglie del territorio. Rientrano nei 44 milioni.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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