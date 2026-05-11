Case popolari | 6,6 milioni di euro per l’Ater di Latina Ecco i progetti e dove saranno realizzati

Nella provincia di Latina sono stati assegnati oltre 6,6 milioni di euro destinati a interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. I fondi serviranno a migliorare l’efficienza energetica degli alloggi e a renderli più accessibili e moderni per le famiglie che vi abitano. I progetti prevedono lavori in diverse aree della provincia, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più funzionali le case popolari.

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