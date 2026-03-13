Celleno | Ater lancia piano Pnrr per salvare case popolari

L’Ater ha avviato un progetto tecnico-economico per la riqualificazione delle case popolari di Celleno, situate in via Don Daniele Pacetti. Il piano fa parte di un intervento più ampio previsto dal piano Pnrr, volto a intervenire sul degrado degli immobili. La decisione di intervenire riguarda specificamente le abitazioni che mostrano segni di deterioramento e necessita di interventi strutturali.

Il degrado che affligge le case popolari di Celleno sta per ricevere una risposta concreta da parte dell’Ater, che ha già avviato un progetto tecnico-economico per la riqualificazione degli immobili in via Don Daniele Pacetti. L’azienda ha comunicato ufficialmente ai residenti e alla prefettura l’avvio di un iter che punta a risolvere problemi strutturali gravi come infiltrazioni d’acqua e crolli dei cornicioni. La situazione attuale vede gli abitanti affrontare quotidianamente l’assenza di illuminazione pubblica e il rischio imminente per la sicurezza delle strutture abitative. Tuttavia, l’intervento non è solo una promessa vuota: è stato redatto un documento di fattibilità che si appoggia agli incentivi del Pnrr, missione 7, investimento Repower. 🔗 Leggi su Ameve.eu

