Aveva detto Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin all’ex fidanzata 17enne | condannato a 10 mesi

Un uomo è stato condannato a dieci mesi di reclusione dopo aver minacciato la sua ex fidanzata di 17 anni, dicendole che le avrebbe fatto la stessa fine di Giulia Cecchettin, vittima di un omicidio nel 2023. La vicenda riguarda le minacce di violenza che il condannato avrebbe rivolto alla ragazza, con frasi che richiamano un tragico episodio di cronaca.

Aveva detto alla compagna di 17 anni che l’avrebbe sfigurata con l’acido e che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta nel 2023. Dietro quelle parole ci sarebbe un 21enne che è finito a processo per stalking. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, nella precedente udienza il pubblico ministero aveva richiesto l’assoluzione, evidenziando come nelle chat tra i due – risalenti al 2023 e al 2024 – emergessero comportamenti reciproci fatti di minacce, tradimenti e un controllo ossessivo. Una ricostruzione che però non è stata accolta dalla giudice Giulia Zecchinon, la quale ha ribaltato l’impostazione accusatoria e ha condannato il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, a dieci mesi e quindici giorni di reclusione. 🔗 Leggi su Open.online

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