Scrisse libro per aiutare i figli a superare la morte del padre ma lo aveva ucciso lei per l'assicurazione

Un'americana è stata condannata da un tribunale statunitense per aver ucciso il marito, avvelenandolo con una dose di fentanil in un cocktail. La donna aveva scritto un libro per aiutare i figli a superare la morte del padre, ma in realtà era lei stessa l'autrice del furto dell'assicurazione sulla vita. La condanna riguarda l'omicidio aggravato del marito.

Kouri Richins è stata condannata da un Tribunale statunitense per omicidio aggravato del marito Eric Richins, avvelenato con una dose letale di fentanil in un cocktail. Voleva incassare l'assicurazione da 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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