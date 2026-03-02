Ultimissime Inter LIVE | Il retroscena su Chivu e i dettagli sul rinnovo a vita di Dimarco

In aggiornamenti live, si parla di un retroscena riguardante Chivu e dei dettagli sul possibile rinnovo a vita di Dimarco. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime notizie sul fronte nerazzurro, concentrandosi sugli sviluppi più recenti e sulle trattative in corso. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale per offrire un quadro completo delle vicende più calde della giornata.

Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l'udienza, poi si potrà chiudere con l'eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall'Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all'ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la gioia a Topalovic Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Terrore a Dubai per la famiglia D'Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l'attacco iraniano.

Ultimissime Inter LIVE: le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di DimarcoMercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.

Ultimissime Inter LIVE: Sommer parla del proprio futuro. Le scelte di Chivu per il Sassuolo e le novità riguardanti il rinnovo di DimarcoMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

