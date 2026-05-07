La finale di Europa League si giocherà a Istanbul il 20 maggio, tra Aston Villa e Friburgo. Nelle semifinali di ritorno, l'Aston Villa ha battuto il Nottingham Forest con un punteggio di 4-0, segnando con Watkins, Buendia e due reti di McGinn. La squadra britannica è riuscita a qualificarsi per la finale grazie a questa vittoria.

AGI - Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio. Nelle semifinali di ritorno di Europa League i Villains si sono imposti per 4-0 sul Nottingham Forest con le reti di Watkins, Buendia e doppietta di McGinn. I tedeschi del Friburgo hanno superato 3-1 il Braga: doppietta di Kubler, gol di Monzambi e Victor per i portoghesi. Finale Conference sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano. Sarà Crystal Palace-Rayo Vallecano la finale di Conference League in programma a Lipsia il 27 maggio. Il Crystal Palace ha battuto 2-1 lo Shakthar Donetsk dopo l'1-3 dell'andata. Partita subito in discesa per la squadra di Glasner con l'autogol di Pedro Henrique e la rete di Mateta, intervallate dal gol vano di Eguinaldo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Europa League, in finale Aston Villa e Friburgo

Europa League *SEMI FINAL* Predictions! SECOND LEG

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