Finale Europa League dove vedere Friburgo-Aston Villa oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Stasera alle 21 si disputa la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, con la partita che si svolge al Tüpra? Stadyumu di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e tramite streaming sui canali di Sky Sport e NOW. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa importante partita, che deciderà il vincitore del torneo. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui