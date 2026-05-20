Finale Europa League dove vedere Friburgo-Aston Villa oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21 si disputa la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa, con la partita che si svolge al Tüpra? Stadyumu di Istanbul. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e tramite streaming sui canali di Sky Sport e NOW. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa importante partita, che deciderà il vincitore del torneo. La partita è molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre.

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Friburgo-Aston Villa si gioca oggi alle 21 al Tüpra? Stadyumu di Istanbul. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Schuster ed Emery. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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