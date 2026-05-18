UE | 90 miliardi a Kiev primo esborso a giugno

L'Unione Europea prevede di distribuire la prima parte di un prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina, con il primo pagamento programmato per giugno. La decisione di fornire questa assistenza finanziaria arriva dopo accordi tra le istituzioni europee e le autorità ucraine, senza ulteriori dettagli sugli eventuali criteri di pagamento o le modalità di erogazione. La somma rappresenta una delle principali misure di supporto economico promosse dall’UE per la nazione coinvolta in un conflitto.

Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, a margine del G7 Finanze a Parigi. “Aggiornerò i ministri del G7 – ha affermato – sul prestito da 90 mld di euro, sul quale stiamo facendo buoni progressi. Stiamo finalizzando i documenti per essere in grado di iniziare l’esborso a giugno”. Dopo che l’ormai ex premier ungherese ha perso le elezioni il 12 aprile ed è stato sostituito da Peter Magyar alla guida del governo, il prestito è stato sbloccato. Anche Bratislava ha ritirato il suo veto. ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * El Kudri scriveva: “Bastardi cristiani di me. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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