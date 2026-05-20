L'ex ministro ha commentato la situazione politica internazionale, affermando che, a suo avviso, Draghi e Merkel non possiedono una legittimazione politica riconosciuta dagli altri attori coinvolti. Ha inoltre detto che, secondo lui, questa mancanza di riconoscimento potrebbe impedire eventuali negoziati da parte delle due figure. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute delle possibilità di mediazione tra le parti coinvolte nel conflitto.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Secondo me non piacciono agli altri e quindi non ci saranno". Così Giulio Tremonti, presidente della commissione Esteri del Senato, ospite a 'Point Break' di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, parlando dell'ipotesi di Mario Draghi oppure Angela Merkel come negoziatori Ue per la guerra fra Russia e Ucraina. "Io credo che dovrà essere una istituzione europea: può essere la Commissione, può essere il Parlamento, ma non puoi immaginare che problemi così si risolvono in questo modo, come dire, antropomorfo. Devi avere una legittimazione politica, mi pare che tutte e due ne siano in questo momento lievemente carenti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Tremonti: "Draghi o Merkel negoziatori? Non hanno legittimazione politica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ucraina, Financial Times: “Draghi o Merkel possibili mediatori con Putin”L’Unione Europea starebbe valutando il coinvolgimento dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dell’ex presidente della Banca centrale europea...

Guerra in Ucraina: l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin? Punti chiave Chi sono i candidati europei proposti per negoziare con il Cremlino? Perché la figura di Mario Draghi è considerata ideale per la...

Guerra in Ucraina, Ue valuta Draghi o Merkel per colloqui con PutinI governi europei discutono la possibilità di affidare a Mario Draghi o ad Angela Merkel il compito di rappresentare l'Unione europea in eventuali negoziati con Vladimir Putin, mentre cresce la spinta ... tg24.sky.it

Ucraina, Ft: l’Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con PutinKiev e Washington appoggiano un dialogo europeo con la Russia. I ministri degli Esteri Ue discuteranno a breve la proposta di mediazione ... ilsole24ore.com