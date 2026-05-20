Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Unione Europea sta considerando il coinvolgimento di figure di spicco, come l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e l’ex presidente del Consiglio italiano, come possibili mediatori nelle trattative con il leader russo. La proposta nasce dall’esigenza di facilitare un dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto, con l’obiettivo di trovare soluzioni diplomatiche. Le discussioni interne sull’argomento sono in corso, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali in merito.

L’Unione Europea starebbe valutando il coinvolgimento dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi come possibili figure incaricate di mediare con il presidente russo Vladimir Putin nel tentativo di favorire un percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti europee considerate a conoscenza del dossier. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, all’interno delle istituzioni europee starebbe prendendo forma un confronto sulla necessità di individuare personalità autorevoli e riconosciute a livello internazionale in grado di riaprire un canale di dialogo con il Cremlino, in una fase in cui il conflitto continua a provocare tensioni sul piano militare, economico e geopolitico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Financial Times: “Draghi o Merkel possibili mediatori con Putin”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin in China, UK sabotage Merkel returns. 24 hour TACO. Lithuania demands NATO attack Kaliningrad

Sullo stesso argomento

Il premier finlandese all’Europa: “È tempo di parlare con la Russia”. Da Merkel a Draghi: la rosa dei possibili mediatoriVladimir Putin festeggia l’anniversario della vittoria della Grande Guerra Patriottica aprendo, almeno a parole, alla tregua e al dialogo con...

Reportage del Financial Times: Teheran ha studiato e imparato dalla guerra in UcrainaL’esercito iraniano ha studiato in profondità la guerra in Ucraina per trarne lezioni operative e tecnologiche, con un’attenzione particolare all’uso...

Financial Times: secondo l'intelligence svedese, la Russia sta sistematicamente manipolando i propri dati economici. Deficit sottostimato di 30 miliardi di dollari reddit

Merkel o Draghi possibili intermediari con PutinL'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano econo ... huffingtonpost.it

Ucraina, Financial Times: Draghi o Merkel possibili mediatori con PutinL’Unione Europea starebbe valutando il coinvolgimento dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ... lapresse.it