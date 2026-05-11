Il premier finlandese all’Europa | È tempo di parlare con la Russia Da Merkel a Draghi | la rosa dei possibili mediatori

Il primo ministro finlandese ha dichiarato all’Unione Europea che è giunto il momento di avviare un dialogo con la Russia. Nel frattempo, ex leader europei come Merkel e Draghi sono stati indicati come possibili mediatori nelle relazioni tra Mosca e l’Occidente. Contestualmente, il presidente russo ha commemorato l’anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica e ha espresso, almeno pubblicamente, apertura a una tregua e a colloqui con le nazioni europee.

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Vladimir Putin festeggia l’anniversario della vittoria della Grande Guerra Patriottica aprendo, almeno a parole, alla tregua e al dialogo con l’Europa. Bruxelles, un po’ spiazzata e un po’ sospettosa, resta in attesa, ma pensa già alla figura di mediatore da proporre al Cremlino. Così, dopo le aperture di Emmanuel Macron e anche di Giorgia Meloni, a dare una spinta in avanti alla strada della diplomazia ci pensa uno dei Paesi che più teme la presenza della Russia al confine, tanto dall’aver rinunciato alla storica neutralità per garantirsi la protezione della Nato, la Finlandia. La mossa di Stubb. Mentre fonti anonime sentite da Repubblica...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il premier finlandese all’Europa: “È tempo di parlare con la Russia”. Da Merkel a Draghi: la rosa dei possibili mediatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giuseppe Conte scrive di aver messo in riga Merkel e Draghi: tutto da ridere Armando Mema: l’idraulico “finlandese” che la Russia spaccia per grande rappresentante europeoPer i media statali russi il “politico finlandese” Armando Mema è diventato una delle «voci più autorevoli dell’Occidente». Argomenti più discussi: Stubb: L'Europa parli con Putin. Noi e gli Usa? Un rapporto difficile, ma possiamo collaborare; Europa chiama Canada per costruire un’alternativa agli Usa di Trump; Chiunque ma non Schröder. L'Ue al test della scelta dell’inviato da Putin; Il Triangolo del Potere, quando la teoria incontra la realtà del mondo al contrario. L’Europa parli con Putin, Alexander Stubb, Presidente della Finlandia. Tardissimamente, lentissimamente aumentano i leader europei che prendono atto dei dati di realtà. I nostri arrivano? L’inerzia, oltre al popolo ucraino, la pagano sempre più duramente, x.com I tifosi dell'Arsenal vengono buttati giù per le scale allo stadio di Londra. reddit Il premier belga De Wever: l'Europa deve trovare un accordo con la Russia per porre fine alla guerraIl premier belga Bart De Wever ha dichiarato che l'Europa deve negoziare con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina e ripristinare l'accesso all'energia a basso costo, mentre i leader dell'Ue ... it.euronews.com