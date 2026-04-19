Un rapporto del Financial Times riferisce che le forze armate di Teheran hanno analizzato attentamente il conflitto in Ucraina, focalizzandosi sull’impiego di droni, intelligenza artificiale e aggiornamenti nelle strategie militari. Secondo quanto riportato, l’esercito iraniano ha dedicato tempo allo studio delle modalità operative e delle tecnologie adottate sul campo di battaglia. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici di queste analisi o sui miglioramenti applicati.

L’esercito iraniano ha studiato in profondità la guerra in Ucraina per trarne lezioni operative e tecnologiche, con un’attenzione particolare all’uso massiccio dei droni, all’intelligenza artificiale e alla modernizzazione delle tattiche militari. E’ quanto emerge da un lungo reportage del Financial Times che ha analizzato oltre 300 articoli pubblicati negli ultimi cinque anni su riviste militari iraniane, che offrono uno spaccato raro del dibattito interno alle forze armate della Repubblica islamica. Tra le figure chiave citate compare Hossein Dadvand, comandante di un importante istituto di addestramento a nord di Teheran, che già prima...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Reportage del Financial Times: Teheran ha studiato e imparato dalla guerra in Ucraina

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