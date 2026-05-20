Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Alex Sorrentino

Le autorità hanno concluso le indagini sull’omicidio di un uomo di 45 anni, avvenuto a Loreto nel settembre 2025. La vittima è stata trovata senza vita in circostanze che indicano l’uso di una mazzetta da muratore. Gli accertamenti hanno portato alla chiusura del procedimento senza ulteriori sviluppi pubblici. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui sospetti o sulle persone coinvolte, né sono state comunicate eventuali misure adottate.

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