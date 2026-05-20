Trovato morto in un garage chiuse le indagini | Alessandro Sorrentino ucciso con una mazzetta Si cerca il movente
Le indagini sull’omicidio di un uomo di 45 anni sono state concluse. La vittima è stata trovata senza vita il 19 settembre 2025 in un garage di Loreto. Secondo quanto emerso, la causa della morte è stata una mazzetta che ha colpito la vittima. Le forze dell’ordine si stanno concentrando sulla ricerca del movente e sui motivi che hanno portato all’omicidio. La vicenda si è conclusa con la chiusura delle indagini, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.
ANCONA – Chiusa l’indagine sull’omicidio di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo trovato morto il 19 settembre 2025 nel garage di una palazzina a Loreto, in via Altotting. Per la Procura dorica il responsabile è Matteo Borrelli, 38 anni, originario di Erba, unico indagato che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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