Ucciso per errore a Bisceglie le indagini sull' omicidio Pizzi | tre armi diverse per l' agguato al ristorante

Le indagini sull’omicidio di un uomo di 62 anni avvenuto lo scorso 30 aprile a Bisceglie proseguono con l’analisi delle prove raccolte. Durante l’agguato nel ristorante, sono state trovate e sequestrate tre armi diverse, che si pensa siano state impiegate nell’evento criminale. La vittima è stata colpita erroneamente, secondo quanto accertato, mentre svolgeva il suo lavoro. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’episodio.

Nell'agguato in cui ha perso la vita Angelo Pizzi, il 62enne ucciso per errore la sera dello scorso 30 aprile mentre lavorava in un ristorante a Bisceglie, sarebbero state utilizzate tre diverse armi.Le indagini sull'agguatoIl dettaglio, riportato dall'Ansa, emerge dall'inchiesta coordinata dalla.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sparatoria a Bisceglie in un ristorante: ucciso il 62enne Angelo Pizzi per errore, killer in fugaI dubbi di Infantino sui proiettili Si chiamava Angelo Pizzi l’uomo di 62 anni ucciso la sera di giovedì 30 agosto in un ristorante di Bisceglie ,... Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriereSi chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cameriere ucciso per errore in ristorante, 'era una persona seria e onesta'; Cameriere di 62 anni ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie: Colpito per errore; L’assurda morte di Paolo, ucciso per errore mentre serviva ai tavoli; Angelo Pizzi ucciso per errore, il cameriere vittima innocente del raid nel ristorante di Bisceglie. Cameriere ucciso per errore a Bisceglie, tre armi usate nell'agguatoSono tre le armi usate nell'agguato in cui è morto Angelo Pizzi, il 62enne responsabile di sala ucciso per errore lo scorso 30 aprile mentre era a lavoro nel ristorante Spaghetteria numero uno di Bisc ... ansa.it CAMERIERIE BISCEGLIE Cameriere ucciso per errore in un ristorante a Bisceglie: il vero obiettivo era il titolareBisceglie, 1 maggio 2026 – Un uomo descritto da tutti come mite, serio e onesto è stato ucciso per errore durante un agguato avvenuto nella serata di ieri all’interno di un ristorante di Bisceglie, ... statoquotidiano.it Sarebbe stato ucciso per una lite su appena 30 euro, al culmine di una pratica illegale legata all’uso della carta di inclusione. È il quadro che emerge dal provvedimento della Procura di Bari sull’omicidio di Michelangelo Sc - facebook.com facebook Bari, cadavere trovato in un negozio: fermato il titolare. Lo avrebbe ucciso per rubare la carta di inclusione x.com