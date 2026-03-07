Nella serata del 2 marzo a Santeramo in Colle, un uomo a bordo di un fuoristrada ha causato scompiglio sulla circonvallazione, eseguendo manovre pericolose e rischiose. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, ha schernito gli agenti e si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. La scena ha generato momenti di tensione tra il conducente e le autorità presenti.

La segnalazione dei cittadini alla polizia locale: un fuoristrada protagonista di manovre pericolose sulla circonvallazione. Denunciato un 40enne: patente ritirata e veicolo sequestrato Attimi di apprensione nella serata del 2 marzo a Santeramo in Colle, dove un uomo alla guida di un fuoristrada ha seminato il panico sulla circonvallazione cittadina compiendo manovre azzardate e pericolose. Intorno alle 20 al comando della polizia locale sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini che indicavano la presenza del veicolo nei pressi di una delle rotonde della circonvallazione. Secondo quanto riferito, il conducente guidava in modo spericolato mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada e provocando anche danni ad alcune infrastrutture, tra cui un guardrail. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ubriaco e drogato al volante, non si ferma all’alt e picchia gli agentiNon si è fermato all’alt della Polizia Locale, ha tentato la fuga prima in auto e poi a piedi e, una volta raggiunto, ha aggredito gli agenti,...

Ubriaco in auto semina il panico e abbatte fittoneÈ arrivato a tutta velocità dalla piazzetta Guazzaloca, imboccando piazza Maggiore e costeggiando, probabilmente senza mai schiacciare il pedale del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ubriaco al volante semina il panico a....

Temi più discussi: Milano, inseguimento da film in via Novara: ubriaco al volante semina il panico; Ubriaco al volante semina il panico a Santeramo: schernisce gli agenti e rifiuta l’alcol test; Officine in affanno in Veneto: perché meccanici e gommisti sono in piena crisi?; Lecce, lascia la Jeep Compass sui gradini della chiesa: 'Mi alzo tutti i giorni alle 6!'.

Milano, inseguimento da film in via Novara: ubriaco al volante semina il panicoA Milano inseguimento a folle velocità tra un automobilista ubriaco e la polizia: nessun ferito, il responsabile è stato arrestato. auto.everyeye.it

Ubriaco al volante con la figlia, provoca un frontale e innesca la carambola fra 3 auto: feriti alle porte di RomaHa provocato un incidente frontale con la figlia minorenne a bordo perché si era messo ubriaco alla guida, ma solo per un caso fortunato non ci sono state conseguenze gravi. È ... ilmessaggero.it

Spaghetto alle cozze e ragù ubriaco di polpo Dosi per 6 persone 1 kg di cozze 1 polpo da 1 kg circa Mezzo chilo di pomodori pelati 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 1 bicchiere di buon vino rosso 1 peperoncino Mezzo chilo di spaghetti Tanda&Spada - facebook.com facebook

Si addormenta sulla tramvia a Firenze, 17enne ubriaco abusato da uno sconosciuto #ANSA x.com