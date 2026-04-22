Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi poi minaccia di morte gli altri agenti Arrestato
Durante la notte tra lunedì e martedì, un uomo di circa 50 anni, di origine extracomunitaria, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di resistenza e lesioni. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava coinvolto in una lite domestica con una donna al Piano. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo si è mostrato aggressivo, tentando di colpire un agente con un cavatappi e minacciando di morte gli altri poliziotti presenti.
ANCONA – La Polizia ha arrestato un uomo circa 50 anni per resistenza e lesioni.La persona, di origine extracomunitaria, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile si è resto protagonista di una lite domestica con una donna al Piano.Gli agenti delle volanti, giunti sul posto si sono.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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