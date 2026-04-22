Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi poi minaccia di morte gli altri agenti Arrestato

Durante la notte tra lunedì e martedì, un uomo di circa 50 anni, di origine extracomunitaria, è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di resistenza e lesioni. Secondo quanto riferito, l’uomo si trovava coinvolto in una lite domestica con una donna al Piano. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo si è mostrato aggressivo, tentando di colpire un agente con un cavatappi e minacciando di morte gli altri poliziotti presenti.