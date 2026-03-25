Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Futuriamo 2026 | scuola formazione e lavoro a confronto

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli si svolge dal 25 al 27 marzo l’evento Futuriamo 2026, dedicato a scuola, formazione e lavoro. L’appuntamento prevede tre giorni di incontri, laboratori e occasioni di incontro tra giovani, professionisti e istituzioni. L’obiettivo è offrire spazi di confronto e opportunità di crescita per chi si affaccia al mondo del lavoro.

Dal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare, tre giorni di formazione, laboratori e networking per costruire il futuro dei giovani.. Dal 25 al 27 marzo 2026, alla Mostra d’Oltremare di Napoli, torna Futuriamo, l’evento nazionale dedicato al dialogo tra scuola, formazione e mondo del lavoro. Migliaia di studenti parteciperanno a tre giorni di incontri, laboratori, simulazioni e workshop pensati per trasformare l’orientamento scolastico in esperienza concreta, valorizzando le competenze dei giovani e creando ponti diretti con aziende, università e istituzioni. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: ridurre il divario tra scuola e lavoro, rendendo ogni ragazzo protagonista del proprio percorso e aiutandolo a passare dall’orientamento alla progettualità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna Futuriamo 2026: scuola, formazione e lavoro a confronto Articoli correlati A Napoli torna Tuttohotel: dal 12 al 14 gennaio alla Mostra d’OltremareE’ il primo appuntamento fieristico dell’anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, Tuttohotel 2026 nei giorni 12, 13, 14 gennaio, dalle ore 10. Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’OltremareNapoli capitale mediterranea dei motori: Automoto Napoli expo 2026 dal 4 al 7 giugno alla Mostra d’Oltremare. Contenuti utili per approfondire Alla Mostra Temi più discussi: Il Meet Italian Brands 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli; Meet Italian Brands 2026: al via l'evento presso la Mostra d'Oltremare di Napoli; Giardino di Pasqua: caccia alle uova e spettacoli alla Mostra d'Oltremare; Quattrozampeinfiera a Napoli sabato 11 e domenica 12 aprile alla Mostra d’Oltremare. Napoli, moda campana alla Mostra d’Oltremare: buyer da 35 PaesiNapoli – Un ponte diretto tra il sistema produttivo campano e i mercati internazionali prende forma negli spazi della Mostra d’Oltremare, dove la filiera ... pupia.tv Imprese, inaugurato il Meet Italian Brands 2026 alla Mostra d’OltremareInaugurato il Meet Italian Brands 2026. Alla Mostra d'Oltremare 100 imprese del territorio a confronto con 100 buyer stranieri per stringere accordi produttivi e commerciali. 2anews.it A New York, alla mostra su Raffaello al @metmuseum , rafforziamo una collaborazione strategica tra Ministero della Cultura e MET. Più scambi, più tutela e più Italia nel mondo. x.com Un breve filmato mostra alcuni magistrati di Napoli che festeggiano dopo essere stati raggiunti dalla notizia della vittoria del no al #referendumgiustizia. Si sentono dei cori: “Chi non salta la Meloni è…” - facebook.com facebook