Droga dalla Spagna sui Tir | 13 arresti della multinazionale dello spaccio tra Monza e Milano – VIDEO

Nella zona tra Monza e Milano, i carabinieri hanno arrestato 13 persone coinvolte in un traffico di droga proveniente dalla Spagna. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema di smistamento tramite Tir, con basi logistiche situate tra capannoni industriali e centri commerciali della Brianza. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e sono emersi dettagli sul metodo di riciclaggio utilizzato dai coinvolti.

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