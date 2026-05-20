Turismo la ricetta Confesercenti per l' Alta Valle del Savio | Un moderno parco termale che traini nuove attività
Si è svolta ieri a Palazzo Pesarini la presentazione di una ricerca sul turismo nella zona dell'Alta Valle del Savio, promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, riunito per ascoltare i risultati di uno studio dedicato allo sviluppo del settore turistico locale. Tra i temi discussi, si è parlato di un possibile progetto di un parco termale moderno, pensato come elemento trainante per attirare nuove attività nella regione.
Sala gremita per la presentazione della ricerca sul turismo a Bagno di Romagna realizzata e promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena ieri, martedì 19 maggio 2026 a Palazzo Pesarini. L’incontro ha visto la presenza di operatori economici, amministratori, associazioni e cittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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