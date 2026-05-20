Turismo la ricetta Confesercenti per l' Alta Valle del Savio | Un moderno parco termale che traini nuove attività

Da cesenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri a Palazzo Pesarini la presentazione di una ricerca sul turismo nella zona dell'Alta Valle del Savio, promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, riunito per ascoltare i risultati di uno studio dedicato allo sviluppo del settore turistico locale. Tra i temi discussi, si è parlato di un possibile progetto di un parco termale moderno, pensato come elemento trainante per attirare nuove attività nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sala gremita per la presentazione della ricerca sul turismo a Bagno di Romagna realizzata e promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena ieri, martedì 19 maggio 2026 a Palazzo Pesarini. L’incontro ha visto la presenza di operatori economici, amministratori, associazioni e cittadini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Valle del Savio: Ambrogetti riconfermato, il parco termaleNel cuore della Valle del Savio, mercoledì scorso si è tenuta l’assemblea elettiva che ha confermato Pasquale Ambrogetti alla presidenza della...

Ciclone adriatico, paesaggio 'ovattato' nell'alta Valle del Savio: la neve fa capolino (brevemente) in cittàLa pioggia è caduta incessante, trasformandosi poi in neve mista a ghiaccio, rendendo l'asfalto viscido e la visibilità estremamente ridotta.

alta valle del turismo la ricetta confesercentiConfesercenti, in 6 anni persi 177mila autonomi nel commercio e nel turismoSecondo un'analisi di Confesercenti, il settore del commercio e turismo continua a perdere autonomi, con circa 177mila autonomi in meno ... vocealta.it

La crisi del turismo. Grassi, Confesercenti:: Calo su tutto il territorio, mancano molti italianiForti avvisaglie c’erano state già a giugno, per Confesercenti. Poi il Palio, come sempre, ha tamponato quell’emorragia che, finita la Festa, si è presentata a tinte cupe: il turismo, sul territorio ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web