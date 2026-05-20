Turismo la ricetta Confesercenti per l' Alta Valle del Savio | Un moderno parco termale che traini nuove attività

Si è svolta ieri a Palazzo Pesarini la presentazione di una ricerca sul turismo nella zona dell'Alta Valle del Savio, promossa dal Centro Studi di Confesercenti Ravenna-Cesena. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, riunito per ascoltare i risultati di uno studio dedicato allo sviluppo del settore turistico locale. Tra i temi discussi, si è parlato di un possibile progetto di un parco termale moderno, pensato come elemento trainante per attirare nuove attività nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui