Un ciclone ha interessato l'area adriatica, causando condizioni meteorologiche avverse nell'alta Valle del Savio. La pioggia incessante si è trasformata temporaneamente in neve mista a ghiaccio, rendendo le strade scivolose e riducendo la visibilità. In città si è formato un paesaggio 'ovattato', con la neve che ha fatto brevemente capolino sulle superfici urbane.

La pioggia è caduta incessante, trasformandosi poi in neve mista a ghiaccio, rendendo l'asfalto viscido e la visibilità estremamente ridotta. Anche una breve nevicata a Cesena, anche se la ‘dama bianca’ non ha fatto in tempo ad attecchire. Ma il ciclone annunciato dagli esperti ha invece portato abbondanti nevicate a quote collinari, ed in particolare nell'alta Valle del Savio, a Bagno di Romagna e Verghereto. Ecco l'arrivo del ciclone: rami caduti per le raffiche di vento e temperature a picco. In città pioggia mista a neve . 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Ciclone adriatico, paesaggio 'ovattato' nell'alta Valle del Savio: la neve fa capolino (brevemente) in città

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