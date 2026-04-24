Pfas e tumori rari tra i vigili del fuoco | ecco i risultati dello studio
Uno studio recente ha evidenziato un possibile collegamento tra l’esposizione ai Pfas e alcuni tumori rari tra i vigili del fuoco. In particolare, sono stati riscontrati casi di glioblastoma, un tipo di tumore cerebrale molto raro. La ricerca si concentra sui rischi legati alle sostanze chimiche presenti in alcuni agenti utilizzati durante le operazioni di soccorso e di protezione. I risultati sono stati pubblicati e discutono di un possibile nesso tra esposizione e malattie rare.
C’è un filo che lega i casi di glioblastoma tra i vigili del fuoco e la crescente attenzione scientifica sugli effetti dei Pfas. Un filo fatto di dubbi, indagini e dati ancora in evoluzione. È da qui che si è partiti nel convegno che si è svolto giovedì 23 aprile a Roma, all’Istituto Superiore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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