Pfas e tumori rari tra i vigili del fuoco | ecco i risultati dello studio

Uno studio recente ha evidenziato un possibile collegamento tra l’esposizione ai Pfas e alcuni tumori rari tra i vigili del fuoco. In particolare, sono stati riscontrati casi di glioblastoma, un tipo di tumore cerebrale molto raro. La ricerca si concentra sui rischi legati alle sostanze chimiche presenti in alcuni agenti utilizzati durante le operazioni di soccorso e di protezione. I risultati sono stati pubblicati e discutono di un possibile nesso tra esposizione e malattie rare.