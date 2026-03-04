Papillomavirus e tumori correlati la Toscana rafforza l’impegno su prevenzione ed equità
La Toscana ha aumentato le coperture vaccinali contro l’HPV, il papillomavirus umano, rafforzando così le campagne di prevenzione nella regione. Il livello di adesione alla vaccinazione si attesta tra i più alti in Italia, con un impegno consolidato per garantire maggiore accesso alle fasce di popolazione. Le iniziative sono rivolte a promuovere l’equità e a ridurre il rischio di tumori correlati all’infezione.
Il 4 marzo giornata mondiale contro l’Hpv. Giani e Monni: “Vaccinarsi è importante, anche per i maschi” La Toscana è tra le regioni italiane con le migliori coperture vaccinali contro l’Hpv, ovvero il papillomavirus umano. “Si tratta di un risultato importante – dichiara il presidente Eugenio Giani –, il frutto di un lavoro costante e strutturato. Ma l’obiettivo dell’eliminazione dei tumori correlati all’Hpv richiede un impegno ancora più incisivo, soprattutto sul fronte dell’equità”. È offerta a chi ha compiuto undici anni, ma è possibile vaccinarsi dall’età di nove. In Toscana la vaccinazione è gratuita per le donne fino ai trent'anni da compiere - quattro anni oltre la soglia prevista a livello nazionale – e per i maschi fino ai diciotto, oltre che per le categorie a rischio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
