Papillomavirus e tumori correlati la Toscana rafforza l’impegno su prevenzione ed equità

La Toscana ha aumentato le coperture vaccinali contro l’HPV, il papillomavirus umano, rafforzando così le campagne di prevenzione nella regione. Il livello di adesione alla vaccinazione si attesta tra i più alti in Italia, con un impegno consolidato per garantire maggiore accesso alle fasce di popolazione. Le iniziative sono rivolte a promuovere l’equità e a ridurre il rischio di tumori correlati all’infezione.

Il 4 marzo giornata mondiale contro l’Hpv. Giani e Monni: “Vaccinarsi è importante, anche per i maschi” La Toscana è tra le regioni italiane con le migliori coperture vaccinali contro l’Hpv, ovvero il papillomavirus umano. “Si tratta di un risultato importante – dichiara il presidente Eugenio Giani –, il frutto di un lavoro costante e strutturato. Ma l’obiettivo dell’eliminazione dei tumori correlati all’Hpv richiede un impegno ancora più incisivo, soprattutto sul fronte dell’equità”. È offerta a chi ha compiuto undici anni, ma è possibile vaccinarsi dall’età di nove. In Toscana la vaccinazione è gratuita per le donne fino ai trent'anni da compiere - quattro anni oltre la soglia prevista a livello nazionale – e per i maschi fino ai diciotto, oltre che per le categorie a rischio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Papilloma virus e tumori correlati, dalla Regione: "La vaccinazione è lo strumento di prevenzione primario"In occasione della Giornata mondiale contro l'Hpv, il governatore Giani e l'assessora Monni ricordano l'importanza del vaccino anche per gli uomini...

“Blocca l’HPV con la vaccinazione”: Serie A Women per la prevenzione del PapillomavirusLa campagna, illustrata oggi in Figc, sarà visibile su tutti i canali digitali, Youtube e social media (Facebook e TikTok), e verrà programmata su...

Una selezione di notizie su Papillomavirus e tumori correlati la....

Temi più discussi: GIORNATA MONDIALE CONTRO L’HPV: L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE E DELLO SCREENING PER PREVENIRE LA PATOLOGIA; Hpv, se sono positivo posso trasmetterlo con un bacio?: le risposte dell'esperta alle domande più comuni; Hpv, in Italia oltre 3mila morti l’anno: nessuna Regione centra i target su vaccini e screening; Festa della donna, vaccini gratuiti contro il Papilloma virus.

Il 4 marzo è la Giornata mondiale contro l’HPV. L’importanza della vaccinazione. Lilt: Ogni anno 5mila tumori legati al papillomavirusOggi 4 marzo si celebra Giornata mondiale contro l’HPV. In Italia ogni anno circa 5.000 tumori sono legati al papillomavirus umano ... dire.it

HPV e tumori correlati, Toscana rafforza impegno prevenzione ed equitàRiceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. La Toscana è tra le regioni italiane con le migliori coperture vaccinali contro l’HPV, ovvero il papillomavirus umano. Il Presidente Eugenio Giani ... expartibus.it

L’HPV– Papillomavirus umano è un virus a DNA ed è la prima patologia riconosciuta come fattore di rischio per il tumore del collo dell’utero, ma anche per altri tumori. Da anni è disponibile il test HPV per identificarlo e dal 2007 esiste un #vaccino preventi facebook

HPV: come proteggersi dal Papillomavirus (e dal rischio tumori), il test fai-da-te è davvero efficace x.com