Tumori germinali maligni dell’ovaio | identificati i principali fattori prognostici di queste patologie oncologiche rare che colpiscono prevalentemente adolescenti e giovani donne

Una ricerca internazionale, coordinata anche dall’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha individuato i principali fattori prognostici legati ai tumori germinali maligni dell’ovaio, patologie rare che interessano soprattutto adolescenti e giovani donne. Lo studio analizza vari elementi clinici e biologici che influenzano l’andamento della malattia, fornendo dati utili per migliorare le strategie di trattamento. I risultati sono stati pubblicati di recente e rappresentano un passo avanti nella comprensione di questa malattia.

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Lo studio, che ha coinvolto ricercatori italiani e britannici, è stato coordinato anche dall’IRCCS Ospedale San Raffaele nell’ambito del network MITO (Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer), il principale gruppo cooperativo italiano dedicato alla ricerca clinica sui tumori ginecologici, in collaborazione con il Charing Cross Hospital di Londra. Tra i protagonisti del lavoro figurano per l’IRCCS Ospedale San Raffaele la dottoressa Alice Bergamini, prima autrice dello studio, e la dottoressa Giorgia Mangili, co-coordinatrice della ricerca, afferenti all’Unità di Ginecologia Oncologica Medica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, insieme al professor Michael Seckl del Charing Cross Hospital. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tumori germinali maligni dell’ovaio: identificati i principali fattori prognostici di queste patologie oncologiche rare che colpiscono prevalentemente adolescenti e giovani donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dai cicli mestruali dolorosi ai tumori alle ovaie: focus sulle patologie che colpiscono bimbe e adolescentiL'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ha ospitato un evento formativo di eccellenza: il corso "Ecografia Ginecologica in Età Pediatrica e... Fuoco di Sant’Antonio e patologie oncologiche, quali conseguenzeLe ricerche dicono che nei pazienti oncologici il rischio di sviluppare l’herpes zoster, anche noto come Fuoco di Sant’Antonio, è fino a due volte... Tumori ovarici rari nelle giovani donne, svolta dal San Raffaele: salvata la fertilità e sopravvivenza all'80% nei casi avanzatiPubblicato sul Journal of Clinical Oncology il più grande studio internazionale mai realizzato: la chirurgia conservativa non peggiora la prognosi ... milanotoday.it Tumori maligni. Si riduce negli ultimi anni l’incidenza nei maschi mentre lieve crescita nelle donnePresentati i dati preliminari dei registri tumori italiani, prodotti e analizzati dal network scientifico di AIRTUM. In Italia, le stime al 2024 dei tassi di incidenza dei tumori maligni, rispetto al ... quotidianosanita.it