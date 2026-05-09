Dai cicli mestruali dolorosi ai tumori alle ovaie | focus sulle patologie che colpiscono bimbe e adolescenti
Un corso di formazione si è svolto presso l'ospedale di Forlì, dedicato all'ecografia ginecologica in età pediatrica e adolescenziale. L'evento ha riunito professionisti per approfondire le patologie che interessano le giovani donne, tra cui i cicli mestruali dolorosi e i tumori alle ovaie. La sessione si è concentrata sull'uso di tecniche diagnostiche specifiche per questa fascia di età.
L'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì ha ospitato un evento formativo di eccellenza: il corso "Ecografia Ginecologica in Età Pediatrica e Adolescenziale". Organizzato nell'aula conferenze del Ppadiglione Valsalva, l'evento è stata un'occasione per approfondire un ambito clinico di grande.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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