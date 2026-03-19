Secondo gli esperti, nel 2025 si prevede che in Italia saranno diagnosticati oltre 29.000 nuovi casi di tumore alla vescica, che rappresenta il quinto tumore più comune nel paese. Circa la metà di queste diagnosi è attribuibile al fumo di sigaretta. Nonostante questa diffusione, il cancro alla vescica rimane ancora poco conosciuto tra la popolazione e gli operatori sanitari.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - E' il quinto tumore più frequente in Italia, ma il cancro alla vescica è ancora poco conosciuto. In Italia vivono oltre 300mila cittadini con la diagnosi di tumore della vescica. Il 90% dei casi è rappresentato dal carcinoma uroteliale. Nel 2025, nel nostro Paese, sono stati stimati 29.100 nuovi casi: il 50% è riconducibile al fumo di sigaretta; circa il 10% all'esposizione professionale a sostanze chimiche presenti in alcuni coloranti, diserbanti o idrocarburi. La malattia comporta un rilevante carico clinico, organizzativo, economico e sociale per il Servizio sanitario nazionale. Nonostante l'elevata incidenza, il carcinoma della vescica rimane poco conosciuto e i sintomi - come il sangue nelle urine - sono spesso sottovalutati o confusi con disturbi benigni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori alla vescica, esperti: "Nel 2025 oltre 29mila diagnosi, 50% casi dovuti a fumo"

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