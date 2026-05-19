Maldive Nobel Semenza | ecco chi resiste alla mancanza d’ossigeno

In un nuovo studio condotto nelle Maldive, il ricercatore Nobel Semenza ha analizzato le risposte delle cellule alla carenza improvvisa di ossigeno. La ricerca si concentra sui meccanismi cellulari che permettono di resistere a condizioni di ipossia. Inoltre, il lavoro evidenzia come l’azoto, presente durante le immersioni, possa formare bolle nel sangue se la risalita avviene troppo rapidamente. Questi aspetti sono stati approfonditi attraverso esperimenti sul campo e analisi di laboratorio.

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