Il Nobel Semenza | Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Semenza, vincitore del Nobel in Fisiologia e Medicina, ha spiegato come le cellule del corpo umano rispondono a livelli ridotti di ossigeno nel sangue. Durante un intervento a Bologna, ha illustrato una possibile soluzione: una pillola che potrebbe aiutare a gestire questa condizione. La scoperta si concentra sui meccanismi di risposta cellulare quando l’ossigeno scarseggia.

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di Monica Raschi BOLOGNA Professor Semenza, lei ha vinto il Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto come le cellule del corpo umano reagiscono ai bassi livelli di ossigeno. Può spiegarci come avviene? "Tutti possono comprendere la fondamentale importanza dell’ossigeno: ne abbiamo bisogno per mantenere e dare energia al nostro corpo. Ma un livello troppo alto di ossigeno può causare seri danni. Quindi l’emissione di ossigeno non solo deve essere costante, ma precisa secondo i bisogni delle nostre cellule. La carenza di ossigeno è chiamata ’ipossia’: la componente centrale di questo sistema è una famiglia di proteine che abbiamo scoperto e chiamato ’fattori che inducono all’ipossia (Hifs)’: quando la concentrazione di queste proteine aumenta, il livello di ossigeno scende".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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