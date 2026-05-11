Il professor Semenza, vincitore del Nobel in Fisiologia e Medicina, ha spiegato come le cellule del corpo umano rispondono a livelli ridotti di ossigeno nel sangue. Durante un intervento a Bologna, ha illustrato una possibile soluzione: una pillola che potrebbe aiutare a gestire questa condizione. La scoperta si concentra sui meccanismi di risposta cellulare quando l’ossigeno scarseggia.

di Monica Raschi BOLOGNA Professor Semenza, lei ha vinto il Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto come le cellule del corpo umano reagiscono ai bassi livelli di ossigeno. Può spiegarci come avviene? "Tutti possono comprendere la fondamentale importanza dell’ossigeno: ne abbiamo bisogno per mantenere e dare energia al nostro corpo. Ma un livello troppo alto di ossigeno può causare seri danni. Quindi l’emissione di ossigeno non solo deve essere costante, ma precisa secondo i bisogni delle nostre cellule. La carenza di ossigeno è chiamata ’ipossia’: la componente centrale di questo sistema è una famiglia di proteine che abbiamo scoperto e chiamato ’fattori che inducono all’ipossia (Hifs)’: quando la concentrazione di queste proteine aumenta, il livello di ossigeno scende".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Nobel Semenza: "Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Ci ha lasciati così”. Morte improvvisa e choc, addio alla famosa: il dramma a poco dal matrimonioLa notizia si è diffusa rapidamente sui social e nelle comunità online lasciando migliaia di persone senza parole.

“Ci ha lasciati così”. Morte improvvisa e shock, addio alla famosa: il dramma a poco dal matrimonioUna notizia arrivata come un colpo secco, diffusa in poche ore tra social e community online: Stephanie Buttermore è morta improvvisamente a soli 36...

Argomenti più discussi: Il Nobel Semenza: Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà; La nuova sanità: quattro premi Nobel a Bologna dal 15 al 17 maggio per l’XI edizione del Festival della Scienza Medica, dedicata al Prof. Avv. Fabio Roversi-Monaco — Azienda USL di Bologna; I protagonisti.