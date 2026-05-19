Curigliano Esmo | Biopsia liquida cruciale con mutazione Esr1 in cancro al seno

Durante un congresso medico, un esperto ha evidenziato l'importanza della biopsia liquida per le donne con cancro al seno che presentano una progressione della malattia dopo il primo trattamento con inibitori delle cicline, in particolare in presenza di mutazioni Esr1. La procedura consente di analizzare il materiale genetico circolante nel sangue e può essere decisiva per individuare mutazioni rilevanti. La discussione si è concentrata sulla sua applicazione clinica e sull’utilità di questa tecnica nei casi di malattia metastatica.

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