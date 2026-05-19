Curigliano Esmo | Biopsia liquida cruciale con mutazione Esr1 in cancro al seno
Durante un congresso medico, un esperto ha evidenziato l'importanza della biopsia liquida per le donne con cancro al seno che presentano una progressione della malattia dopo il primo trattamento con inibitori delle cicline, in particolare in presenza di mutazioni Esr1. La procedura consente di analizzare il materiale genetico circolante nel sangue e può essere decisiva per individuare mutazioni rilevanti. La discussione si è concentrata sulla sua applicazione clinica e sull’utilità di questa tecnica nei casi di malattia metastatica.
Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "E' fondamentale sottoporre a biopsia liquida tutte le donne che mostrano una progressione della malattia dopo una prima linea di trattamento con inibitori delle cicline per forme metastatiche. Svolgere la biopsia liquida è cruciale, poiché sappiamo che più del 40% di queste pazienti presenta la mutazione di Esr1: senza questo esame diagnostico la mutazione non verrebbe identificata, negando di fatto l'accesso a una terapia mirata ed efficace". Lo ha detto Giuseppe Curigliano, presidente eletto dell'Esmo - European Society for Medical Oncology e professore del Dipo-Dipartimento di Oncologia... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tumori: seno metastatico, Curigliano (Esmo) con biopsia liquida terapia mirata per oltre 40%
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tumori, esperti: "Biopsia liquida necessaria a 15mila donne con cancro seno, sbloccare 15 mln per test a tutte"
Leggi anche: Malapelle (Islb): "Biopsia liquida per terapia mirata in cancro seno metastatico"
Curigliano (Esmo): Biopsia liquida cruciale con mutazione Esr1 in cancro al senoE' fondamentale sottoporre a biopsia liquida tutte le donne che mostrano una progressione della malattia dopo una prima linea di trattamento con inibitori delle cicline per forme metastatiche. Svolge ... adnkronos.com
Tumore al seno metastatico: Biopsia liquida necessaria a 15.500 donne sbloccare subito 15 milioni per garantire il test a tutte le pazientiL’appello di clinici e associazioni è lanciato oggi in una conferenza stampa a Milano. Solo la metà delle malate riesce ad accedere all’esame per la ricerca di mutazioni di ESR1. Per assicurare la med ... quotidianosanita.it