Tumore al seno a Carpi asportazione e ricostruzione in una sola seduta con tecnica miniinvasiva

A Carpi, nei giorni scorsi, è stato eseguito un intervento chirurgico su una donna di 46 anni affetta da tumore al seno. L’operazione ha previsto una mastectomia con tecnica mininvasiva endoscopica, che ha permesso di rimuovere la ghiandola mammaria attraverso un’incisione di soli 4 centimetri. L’intervento è stato completato in un’unica seduta, senza ricorrere a tecniche tradizionali più invasive.

È stato eseguito a Carpi nei giorni scorsi, su una donna di 46 anni affetta da tumore al seno, un innovativo intervento di mastectomia con approccio mininvasivo endoscopico che ha consentito - con un’incisione di soli 4 centimetri e in un’unica seduta - sia l’asportazione della ghiandola mammaria.🔗 Leggi su Modenatoday.it Tumore al seno, ad Arezzo una tecnica ricostruttiva innovativaNove medici dall’Emilia Romagna e dalla Toscana stamani nella sala operatoria del San Donato per apprendere la tecnica impiegata dalla Breast Unit... Doppio intervento da record: rimossi tumori a polmone e seno in una sola seduta. A casa in 3 giorniAncona, 17 Febbraio 2026 – Due masse tumorali, una al polmone e l’altra alla mammella, sono state rimosse nel corso della stessa seduta operatoria...