Una nuova molecola identica a un’altra già nota è stata trovata, capace di aggredire esclusivamente le cellule tumorali. A differenza di molti farmaci usati oggi, questa sostanza sembra colpire solo le cellule cancerose, evitando di danneggiare quelle sane. La scoperta potrebbe rappresentare un passo avanti importante per lo sviluppo di trattamenti più mirati e meno invasivi.

Molti trattamenti anticancro attuali agiscono in modo rapido ma non selettivo, danneggiando anche le cellule sane e causando gravi effetti collaterali. I ricercatori di tutto il mondo stanno cercando soluzioni più mirate, capaci di attaccare esclusivamente le cellule tumorali senza intaccare i tessuti normali. Un team guidato dalle Università di Ginevra (UNIGE) e Marburg ha individuato un approccio promettente: la D-cisteina, una versione speculare dell'aminoacido cisteina, rallenta significativamente la crescita di alcune cellule tumorali, mentre le cellule sane restano in gran parte inalterate. Lo studio, pubblicato su Nature Metabolism, ha mostrato risultati incoraggianti anche nei topi con tumori al seno aggressivi.

© Billipop.com - Scoperta una molecola speculare che attacca solo le cellule cancerose

