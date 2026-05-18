Luka Modri ha recentemente recuperato da un intervento al viso e la sua presenza in panchina durante una partita del Milan ha attirato l'attenzione. La sua partecipazione alla gara senza essere in campo ha suscitato commenti tra tifosi e addetti ai lavori. Il club ha comunicato i dettagli dell'intervento chirurgico e il ritorno dell'allenatore ha rappresentato un momento di rilievo per la squadra. La sua condizione fisica e il rientro in panchina sono stati segnalati ufficialmente attraverso comunicati del club.

Il Milan ha vinto contro il Genoa per 2-1: in panchina era presente anche Luka Modric. Un recupero davvero miracoloso quello del croato: infortunatosi contro la Juventus a fine aprile, il centrocampista sembrava avere finito la stagione dopo l'operazione al viso e invece ha lavorato al massimo per essere pronto per il Milan in un momento di difficoltà importante per i rossoneri. Prima della vittoria contro il Genoa, il Diavolo arrivava da 7 punti conquistati nelle ultime 8 partite giocate. La decisione di Luka Modric ha lasciato il segno: Milanismo puro e un attaccamento alla maglia che pochi hanno, considerando anche che il croato ha vinto tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’impatto di Modri? in panchina: un esempio da seguire e un leader

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