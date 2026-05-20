Truogoli in Festa con due giorni di incontri live music dj set e piatti della tradizione
“Truogoli in Festa” si svolge in una piazza caratterizzata da otto attività commerciali che la animano quotidianamente. L’evento si svolge in due giorni e prevede incontri, musica dal vivo, dj set e piatti tipici della tradizione locale. La manifestazione celebra anche una recente apertura commerciale che arricchisce ulteriormente l’offerta del quartiere. L’iniziativa mira a promuovere la rinascita e la vitalità dei Truogoli di Santa Brigida, coinvolgendo residenti e visitatori.
Una piazza unica nel suo genere, otto realtà commerciali che la rendono viva ogni giorno e una nuova apertura da festeggiare: questi sono gli ingredienti di “Truogoli in Festa”, due giorni di musica, incontri e sapori, dedicati alla rinascita e alla bellezza dei Truogoli di Santa Brigida.Venerdì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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