Il presidente cubano ha affermato che il Paese si trova in uno stato di prontezza in vista di una possibile azione militare da parte degli Stati Uniti. Ha inoltre precisato che, nonostante questa disponibilità, non si desidera intraprendere un percorso di conflitto. La dichiarazione arriva in un momento di cresciuta tensione tra le due nazioni, senza indicare però un’azione immediata o ufficiale da parte di Washington.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio di Díaz-Canel: “Preparati a difenderci” Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che il Paese è pronto ad affrontare un’eventuale aggressione militare degli Stati Uniti, pur sottolineando che non è questa la strada auspicata. Durante un intervento pubblico all’Avana, il leader ha evidenziato come il momento attuale sia particolarmente delicato, invitando la popolazione a restare vigile: la priorità è evitare il conflitto, ma senza farsi trovare impreparati nel caso diventi inevitabile. Un clima sempre più teso tra L’Avana e Washington Le relazioni tra Cuba e Stati Uniti stanno attraversando una fase di forte deterioramento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cuba pronta allo scontro: cresce la tensione con gli Stati Uniti

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