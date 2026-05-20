Trump torna a minacciare l’Iran e toglie una brigata all’Europa
Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto minacce all’Iran, affermando che il loro obiettivo è portare a termine presto le azioni intraprese. Nel frattempo, ha annunciato di aver prelevato una brigata dall’Europa, senza specificare i motivi o le modalità. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, in un contesto internazionale caratterizzato da scontri diplomatici e strategici. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente le affermazioni.
La guerra in Iran e le nuove minacce di Trump: “Concluderemo presto il lavoro”, ha dichiarato il presidente americano, assicurando che Teheran non avrà mai il nucleare. Da Teheran la replica è immediata: “Se attaccano, la guerra si estenderà”. Servizio di Alessio Orlandi. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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