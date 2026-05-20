Trump torna a minacciare l’Iran e toglie una brigata all’Europa

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente rivolto minacce all’Iran, affermando che il loro obiettivo è portare a termine presto le azioni intraprese. Nel frattempo, ha annunciato di aver prelevato una brigata dall’Europa, senza specificare i motivi o le modalità. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, in un contesto internazionale caratterizzato da scontri diplomatici e strategici. Le autorità iraniane non hanno ancora commentato ufficialmente le affermazioni.

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