Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice | Il bravo ragazzo non c’è più

L’ex presidente ha pubblicato nuovamente un’immagine creata con l’intelligenza artificiale in cui si vede lui con una mitragliatrice, accompagnata dalla frase: “Il bravo ragazzo non c’è più”. La didascalia suggerisce un tono minaccioso nei confronti dell’Iran, confermando le dichiarazioni recenti di minaccia e tensione tra le parti. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social e nelle fonti di informazione online.

Trump torna a minacciare l’Iran e lo fa con l’ennesima immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Il presidente statunitense, infatti, ha scritto Truth che il regime iraniano deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Le parole sono accompagnate da una foto, realizzato con l’IA, che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. Nell’immagine c’è una scritta che recita: “Il bravo ragazzo non c’è più”. President Trump posts on Truth Social: Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal. They better get smart soon! President DJT pic.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice: “Il bravo ragazzo non c’è più” Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum Notizie correlate Leggi anche: Donald Trump su Truth posta la foto con la mitragliatrice e le esplosioni sull'Iran, "basta col Bravo ragazzo" Trump minaccia l’Iran e posta una foto con la mitragliatrice: “Il regime deve darsi una regolata”ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo messaggio social del presidente americano Donald Trump è tornato a criticare duramente l’Iran con un nuovo post... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Blocco dello Stretto di Hormuz, Trump annuncia nuovi negoziati e torna a minacciare l'Iran; La crisi del Golfo minaccia il vertice Trump-Xi (e riarma il Giappone); L’ex direttore dell’FBI accusato di aver minacciato la vita di Trump; Trump ha minacciato apertamente crimini di guerra: sì, di nuovo. Trump, Spannaus: Molti americani lo considerano una minaccia per la democrazia. L’attentato non basterà a risollevare i sondaggiL’analista americano spiega ad Affaritaliani le motivazioni dell’attentato e come Trump viene percepito oggi dall’opinione pubblica statunitense ... affaritaliani.it COLLOQUI E MINACCE. Domani si torna a Islamabad. Trump: Per l'Iran è l'ultima possibilitàIl presidente americano ufficializza l'arrivo della delegazione americana previsto per lunedì sera a Islamabad, in Pakistan. L'obiettivo ... huffingtonpost.it Paolo Zampolli, l’inviato speciale dell’amministrazione Trump, torna a parlare dell’ipotesi ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026. La rivelazione: https://fanpa.ge/Oac1S - facebook.com facebook Trump torna a minacciare l’Iran: «Accettino l’accordo o distruggeremo tutte le centrali». Domani nuovo round di negoziati a Islamabad – La diretta x.com