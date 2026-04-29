Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice | Il bravo ragazzo non c’è più

Da tpi.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente ha pubblicato nuovamente un’immagine creata con l’intelligenza artificiale in cui si vede lui con una mitragliatrice, accompagnata dalla frase: “Il bravo ragazzo non c’è più”. La didascalia suggerisce un tono minaccioso nei confronti dell’Iran, confermando le dichiarazioni recenti di minaccia e tensione tra le parti. La pubblicazione ha suscitato reazioni sui social e nelle fonti di informazione online.

Trump torna a minacciare l’Iran e lo fa con l’ennesima immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Il presidente statunitense, infatti, ha scritto Truth che il regime iraniano deve “darsi una regolata” e non sa “come firmare un accordo non nucleare”. Le parole sono accompagnate da una foto, realizzato con l’IA, che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. Nell’immagine c’è una scritta che recita: “Il bravo ragazzo non c’è più”. President Trump posts on Truth Social: Iran can’t get their act together. They don’t know how to sign a nonnuclear deal. They better get smart soon! President DJT pic.🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Trump torna a minacciare l’Iran e posta una foto di lui con una mitragliatrice: “Il bravo ragazzo non c’è più”

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